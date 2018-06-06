Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран

Россия заняла девятое место с конца в списке наименее миролюбивых стран мира. «Глобальный индекс миролюбия», куда вошли 163 страны, был составлен Институтом экономики и мира.

Специалисты основывались на таких показателях, как «безопасность в обществе», «милитаризация» и «продолжающиеся конфликты». Учитывалось количество заключенных, полицейских, статистика преступлений и восприятие криминала в обществе. Были учтены расходы на вооружение в соотношении к ВВП, экспорт оружия и число военнослужащих.

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В итоге самой миролюбивой страной была признана Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия. Наименее приветливой страной стала Сирия. Следом расположились Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Конго и Центральная Африканская Республика.

Ранее специалисты Всемирного экономического форума назвали российские дороги одними из худших в мире. Всего в рейтинг, согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, вошли 137 стран. Россия оказалась на 114-й месте, наши дороги набрали 2,9 балла. Несмотря на плачевный результат, авторы рейтинга отметили, что в России замечена тенденция к улучшению.