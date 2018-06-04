Россия заняла 24 место в рейтинге худших дорог мира

Дороги России признали одними из худших в мире. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.

Всего в рейтинг, согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, вошли 137 стран. Россия оказалась на 114-й месте, местные дороги набрали 2,9 балла. Несмотря на плачевный результат, авторы рейтинга отметили, что в России замечена тенденция к улучшению.

Антилидерами списка стали Мавритания (2 балла), Конго и Гаити (по 2,1 балла). Практически такая же ситуация наблюдается в Мадагаскаре и Гвинее.

Лучшими оказались дороги в ОАЭ (6,4 балла), Сингапуре и Швейцарии (6,3 балла). В верхушку рейтинга также попали Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.