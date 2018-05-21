Пермь стала самым матерящимся городом России, Петербург – в тридцатке

Пермь возглавила список самых матерящихся крупных городов России. Соответствующее исследование провело маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Специалисты опросили три тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет, предлагая ответить на три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались матом?».

Как оказалось, нецензурной бранью выражаются не только жители Перми. Вторую и третью строчку в списке заняли Воронеж и Иваново.

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Употребить крепкое словцо любят и в Оренбурге, Тамбове, Челябинске, Кемерово, Брянске, Ростове-на-Дону и Липецке. Москва оказалась на 18 строчке, Петербург – 23-й. Меньше всего матерятся в Казани – она заняла последнюю, 30 строчку рейтинга.