Казанский собор почти на год спрячется за строительными лесами

Казанский собор спрячется за строительными лесами почти на год – до 15 мая 2019 года. О предстоящей реставрации символа Петербурга сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Работы будут вестись на восточном фасаде собора, где похоронен полководец Михаил Кутузов. Реставраторы очистят камни и металлические поверхности от старой краски и грязи, устранят трещины в здании.

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Помимо Казанского собора, фасадные леса покроют Римско-католический Храм Святой Екатерины на Невском проспекте, Училищный дом имени Петра Великого на Петроградской набережной и Дом Безобразовой на Сенной площади.

Ранее, в мая этого года, специалисты завершили реставрацию Исаакиевского собора. Специалисты воссоздали поврежденные элементы, избавились от коррозии. В соборе уточнили, что крест реставрировали, не снимая с места.