С купола Исаакиевского собора сняли строительные леса

В Петербурге завершается реставрация Исаакиевского собора. С купола храма уже убрали почти все строительные леса, рассказали в социальных сетях петербуржцы.

Работы на куполе завершились еще 14 мая, сообщили в пресс-службе музея. Специалисты воссоздали поврежденные элементы, а также избавились от коррозии. В соборе уточнили, что крест реставрировали, не снимая его с места.

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«Все работы по реставрации креста проводились на месте, без демонтажа и без нарушения целостности основных элементов конструкции, за исключением его обшивки. Над ней работали в реставрационных мастерских. После завершения основных работ золоченые элементы обшивки соединили с несущей конструкцией креста при помощи винтов и специальных соединительных крепежей и провели процесс герметизации соединений», - добавили в соборе.

Полностью работы должны закончиться к 27 мая, когда отмечается День города. На реставрацию потратили почти 100 млн рублей, деньги были выделены из бюджета музея.

Работы по заказу собора проводила компания «Возрождение Петербурга». Реставрация началась летом 2017 года.

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