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Поисковые системы будут штрафовать за показ ссылок на запрещенные сайты

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© Фото: Пресс-служба Госдумы

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Согласно тексту законопроекта, юридические лица могут лишиться до 700 тыс. рублей.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому поисковые системы будут штрафовать за показ ссылок на запрещенные в России сайты. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев из «Единой России», Николай Рыжак из «Справедливой России» и Александр Ющенко из КПРФ.

Согласно принятым поправкам в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), если поисковик не прекратит выдавать пользователям ссылки за заблокированные ресурсы, то его владельцам будет грозить серьезный штраф.

Физическое лицо может лишиться от 3 до 5 тыс. рублей, должностное – от 30 до 50 тыс. рублей, юридическое – от 500 до 700 тыс. рублей. Аналогичные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о заблокированных сайтах.

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Поправки в КоАП являются сопутствующими к закону об анонимайзерах, который вступил в силу 1 ноября 2017 года. Согласно тексту документа, владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам на территории страны.

Анонимайзеры – это универсальный инструмент, который позволяет получить доступ к любому заблокированному сайту.

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