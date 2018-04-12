В Госдуме разрешили блокировать сайты, порочащие репутацию

В четверг, 12 апреля, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать сайты, где есть сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Согласно документу, выносить постановление о блокировке будут судебные приставы, если лицо, разместившее в сети порочащие сведения и получившее исполнительный документ, не удалило информацию самостоятельно в отведенный срок. Роскомнадзор сможет заблокировать сайт в течение одного рабочего дня.

«Реализация закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», – отмечается в тексте законопроекта.

Сейчас за отказ удалить информацию, признанную порочащей честь, на ответчика накладывается штраф. Авторы законопроекта из «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым считают такую меру неэффективной.

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Ранее, в ноябре прошлого года, в России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров. Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора или их самих заблокируют.

Для исполнения закона запустили федеральную государственную информационную систему. ФСБ представляет результаты мониторинга и посылает запросы в Роскомнадзор, после чего регулятор определяет провайдера, через который действовали анонимайзеры.

Инициатива была внесена 2 апреля группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.



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