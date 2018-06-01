В Петербурге 1 июня будет ветрено и немного дождливо

В пятницу, 1 июня, в Северной столице будет стоять переменная облачность, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Вплоть до вечера в городе на Неве будет сухо, а воздух прогреется до +20 градусов. Вечером же синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

«Днем переменная облачность, вечером местами кратковременный дождь. Ветер днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 гр., в окрестностях местами до +3 гр., днем +18...+20 градусов», – рассказали в ведомстве.

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Атмосферное давление на протяжении дня будет понижаться. Восход солнца был в 03:49, закат будет в 22:04.

Ранее синоптики назвали май 2018 года самым жарким для Петербурга за последние 100 лет. Средняя температура превысила +15 градусов, что стало третьим результатом с 1897 года, когда было зафиксировано +16,2 градуса. На втором месте, согласно синоптикам, май 1906 года (+15,7).