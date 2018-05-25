В электричках до Выборга начнут проводить экскурсии

В эту субботу, 26 мая, в электричках «Ласточка», следующих от Финляндского вокзала до Выборга, начнут проводить экскурсии. Туристам обещают рассказать массу интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.

Подобные «экскурсионные» электрички будут курсировать между городами весь июнь – 2, 3, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 числа. Для того, чтобы послушать историю Северо-Запада пассажиру нужно будет оформить услугу по проведению экскурсии за 99 рублей.

Если пассажир решил присоединиться к рассказу гида в пути следования, то приобрести услугу можно с помощью контролера-кассира.

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Ранее стало известно, что реставрацию башен Олафа, Часовой и Ратушной в Выборге завершат ко Дню города. По словам руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России Натальи Волынской, к концу лета (19 августа, – прим. ред.) символы средневекового города предстанут перед горожанами во всей красе.

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