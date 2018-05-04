График движения поездов «Аллегро» изменится в начале лета

График движения скоростных поездов «Аллегро» изменится в июне и июле, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Расписанию поменяют из-за ремонта железных дорог в Финляндии.

Поезд № 787 Петербург-Хельсинки не будет ходить 23, 24 июня, 7, 8 июля. Поезд № 788 не отправится в обратную сторону 22, 23, 24 июня и 7 и 8 июля. Поезда №781, 782, 783, 784, 785, 786, 787 в те же даты будут следовать только до станции Вайниккала.

После этой станции пассажирам придется пересесть на автобусы, в которые их пустят при наличии билета на «Аллегро». В связи с пересадками время в дороге увеличится на два часа.

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Скоростные поезда «Аллегро» связывают Петербург и Хельсинки с 2010 года, время в пути между Северной столицей и главным городом Финляндии – менее четырех часов. Ранее в РЖД сообщили, что билеты на поезда № 784 и 786 подешевеют на время Чемпионата мира по футболу. Добраться из Хельсинки в Петербург можно будет со скидкой в 25%.

На данный момент стоимость проезда на даты отправления 19 и 26 июня, 3, 10 и 14 июля в вагонах второго класса составит 59 евро, в вагонах первого класса – 104 евро. Ранее билеты стоили 79 и 132 евро соответственно.