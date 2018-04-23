Реставрацию трех башен в Выборге завершат летом

В Выборге реставрацию башен Олафа, Часовой и Ратушной завершат ко Дню города. Затем достопримечательности откроют для туристов.

По словам руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России Натальи Волынской, к концу лета символы Выборга предстанут перед горожанами во всей красе.

Башню святого Олафа закрыли на реставрацию в феврале 2017 года. Во время масштабных ремонтных работ планируется восстановить межэтажные перекрытия и интерьер сооружения. Полы планируется отделать клинкерной плиткой, имитирующей кирпич, потолки оштукатурить и покрасить.



Башня святого Олафа – самое высокое сооружение Выборгского замка, заложенного шведами в 1293 году. Она была названа именем легендарного норвежского конунга Олафа Святого, утвердившего христианство в Скандинавии и канонизированного после гибели.

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