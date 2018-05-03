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Картина дня: реверсивное движение на развязке КАД, периодическое протапливание и новый вагон-лаборатория в метро

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© Фото: Instagram / @lda88_spb

Темы дня

До какого числа будет ограничено движение на развязке КАД и дороги в Ольгино, когда начнется периодическое протапливание и какие функции исполняет вагон-лаборатория.

Самой актуальной темой дня, по данным системы «Монитор», стало ограничение движения на участке КАД. Первыми об этом событии среди городских СМИ написали «piterets.ru» (17:15), «Водитель Петербурга» (17:32) и «АБН» (17:40).

На развязке КАД с дорогой до Ольгино на месяц введут реверсивное движение. Ограничение связано с работами по замене деформационного шва на путепроводе. Работы будут вестись в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа.

Сначала будут выполняться работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. В период с 5 по 31 мая на путепроводе будет организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало введение периодического протапливания в городе с 4 мая. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (16:32), «stroypuls.ru» (16:40) и «Невские новости» (17:00).

С 00:00 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание жилых домов, сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Подачу горячей воды в батареи ограничат, теплопотребление будут регулировать в зависимости от температуры за окном. Теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения полностью обеспечат до окончания отопительного периода.

Третьей темой дня по «Монитору» стало тестирование нового вагона-лаборатории в петербургском метро. Об этом оперативнее всех написали «Невские новости» (12:25), «78.ru» (13:25) и «АБН» (13:35).

В петербургском метро началось тестирование нового вагона-лаборатории. Необычный вагон работает для Службы сигнализации, централизации и блокировки. Он проверяет исправность различных устройств и изучает температуру оборудования в тоннелях, что позволяет совершенствовать работу метро.

Предыдущий вагон-лаборатория используется больше 30 лет – с 1984 года. Новый в настоящее время тестируется в электродепо «Московское», после чего он приступит к работе в постоянном режиме.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Аргументы и факты в Петербурге», «Деловой Петербург».

 

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