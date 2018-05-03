С 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание домов

С 00:00 4 мая в Петербурге начнется периодическое протапливание жилых домов, сообщили в пресс-службе Смольного. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Подачу горячей воды в батареи ограничат, теплопотребление будут регулировать в зависимости от температуры за окном. Теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения полностью обеспечат до окончания отопительного периода.

В прошлом году из-за холодной погоды режим периодического протапливания ввели только 17 мая. Решение о прекращении теплоснабжения принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.

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Если температура ниже +18 или выше +24 градусов необходимо сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Измерять температуру в комнате рекомендуют минимум в полуметре от стен и батарей и на высоте одного метра от пола.

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