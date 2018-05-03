Петербургский метрополитен начал испытывать новый вагон-лабораторию

В петербургском метро началось тестирование нового вагона-лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Необычный вагон работает для Службы сигнализации, централизации и блокировки. Он проверяет исправность различных устройств и изучает температуру оборудования в тоннелях, что позволяет совершенствовать работу метро.

Предыдущий вагон-лаборатория используется больше 30 лет – с 1984 года. Новый в настоящее время тестируется в электродепо «Московское», после чего он приступит к работе в постоянном режиме.

В начале марта в Смольном сообщили, что в 2018 году метрополитен получит 168 новых вагонов. Новые составы выйдут на Невско-Василеостровскую линию.

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Фото: metro.spb.ru