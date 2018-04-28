В Петербурге ограничат движение транспорта на День Победы

В связи с проведением репетиций и торжественного парада военной техники времен Великой Отечественной войны в центре Северной столицы ограничат движение, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 21:00 до 24:00 30 апреля, с 22:00 до 24:00 2 и 4 мая, с 09:00 до 13:00 7 и 9 мая движение автомобилей по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проезду от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспеку от Садовой улицы до Дворцового проезда будет прекращено.

С 21:00 до 24:00 9 мая, с 22:00 до 24:00 2 и 4 мая, с 09:00 до 13:00 7 мая, с 16:30 8 мая до 13:00 9 мая нельзя будет проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

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С 00:00 до 13:00 9 мая запрещена остановка на нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, на четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до дома 22, Миллионной улице.

Ранее стало известно, что движение по Лермонтовскому проспекту на участке от Садовой до Канонерской улицы ограничили до 17 апреля 2019 года. До 29 апреля 2018 года будет сложно проехать по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади.



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