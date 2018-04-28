В Петербурге ограничат движение в связи с праздником Дня весны и труда

Во вторник, 1 мая, в Петербурге в связи с празднованием Дня весны и труда ограничат движение по ряду магистралей, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфрастурктуры.

C 10:00 до 12:00 будет сложно проехать по Лиговскому проспекту от улицы Некрасова до площади Восстания. С 10:00 до 13:00 поэтапно по ходу движения колонн будут ограничивать движение по Невскому проспекту от площади Восстания до Адмиралтейского проезда.

С 11:30 до 14:00 автомобилям нельзя будет проехать по Садовой улице от Невского проспекта до набережной реки Мойки, Большой Морской улице от Невского проспекта до Исаакиевской площади.



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Ранее стало известно, что движение по Лермонтовскому проспекту на участке от Садовой до Канонерской улицы ограничили до 17 апреля 2019 года. До 29 апреля 2018 года будет сложно проехать по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади.



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