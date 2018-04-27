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В Петербурге ограничат движение из-за репетиций парада на Дворцовой

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© Фото: Instagram / @sterkhi

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Вплоть до 8 мая движение в центре города будет затруднено.

В Северной столице ограничат движение транспорта в связи с проведением репетиций парада военной техники, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

С 20:00 29 апреля, 1, 3, 6 и 7 мая будет запрещена парковка машин на Певческом проезде, Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, на Певческом мосту, на обоих сторонах набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, на Дворцовой площади, Дворцовом и Адмиралтейском проездах.

С 08:00 30 апреля, 2, 4 и 8 мая и с 05:30 7 мая будет невозмоджно припарковать автомобиль на Исаакиевской площади, на проезде вдоль Исаакиевского собора, на четной стороне Конногвардейского бульвара (напротив выставочного манежа).

С 08:00 30 апреля, 2, 4 и 8 мая и с 05:30 7 мая запретят движение по Адмиралтейскому проезду со стороны Адмиралтейской набережной и Дворцового проекта.  С 05:30 7 мая парковка отменяется на Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Адмиралтейского проезда (со стороны Невы).

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Ориентировочно с 21:00 30 апреля, 2,4 и 8 мая и с 05:30 7 мая ограничат движение транспорта в связи с прохождением пеших колонн по Адмиралтейскому проезду от Исаакиевской площади до Дворцовой площади и обратно.

С 21:00 30 апреля, 2,4 и 8 мая и с 05:30 7 мая в свзяи с прохождением трех колонн с боевой техникой, следующих с аэродрома «Горелово» на Дворцовую площадь, возможны задержки в движении транспорта по маршруту: аэродром «Горелово», Аннинское шоссе, Красносельское шоссе, КАД, Пискаревский проспект, Свердловская и Арсенальная набережные, Литейный мост, набережные Кутузова и Лебяжьей Канавки, Садовая улица, Невский проспект, набережная реки Мойки, Певческий мост, Дворцовая площадь.

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