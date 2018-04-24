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В Петербурге состоялась первая репетиция парада Победы

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© Фото: Instagram / @ptgriffin1982
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    Перед 9 мая военные проведут еще четыре тренировки на Дворцовой площади.

    На Дворцовой площади прошла первая репетиция парада Победы. В центральной части города тренировались сухопутные войска. Горожане с интересом наблюдали за подготовкой к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
     
    В понедельник, 30 апреля, пройдет вторая репетиция, еще две состоятся 2 и 4 мая в 19:00, а генеральная тренировка – 7 мая в 10:00.
     
    В параде 9 мая впервые примет участие советский тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Сталин», – прим. ред.). Колонну боевой техники на Дворцовой площади, помимо ИС-3, в этом году возглавят танки Т-34–76, Т-34–85.

    Сейчас флагман советской армии проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленобласти. Уже выполнен капремонт двигателя, восстановлены механизмы ходовой части, отрегулированы приводы органов управления, заменены все технические жидкости и аккумуляторные батареи.
     
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