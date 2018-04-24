Сейчас флагман советской армии проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленобласти. Уже выполнен капремонт двигателя, восстановлены механизмы ходовой части, отрегулированы приводы органов управления, заменены все технические жидкости и аккумуляторные батареи.
В Петербурге состоялась первая репетиция парада Победы
© Фото: Instagram / @ptgriffin1982
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Перед 9 мая военные проведут еще четыре тренировки на Дворцовой площади.
Сейчас флагман советской армии проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленобласти. Уже выполнен капремонт двигателя, восстановлены механизмы ходовой части, отрегулированы приводы органов управления, заменены все технические жидкости и аккумуляторные батареи.
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