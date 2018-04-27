В петербургском метро запустили поезд с мобильной библиотекой

На «синей» ветке петербургского метро запустили поезд «Мобильная библиотека», рассказали в пресс-службе подземки. Пассажиры данного поезда смогут совершенно бесплатно скачать около 100 электронных книг, в том числе петербургских писателей. Акцию приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права.

Первый подобный состав запустили в 2016 году. Поезд, оформленный в стиле комнаты с книжными полками, быстро завоевал популярность у пассажиров. В текущем году в оформлении состава использовали символику, посвященную 315-летию Северной столицы.

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Ранее в петербургской подземке пообещали запустить 30 апреля ночной поезд-челнок. Он будет курсировать между станциями «фиолетовой» ветки «Адмиралтейская» и «Спортивная». Воспользоваться поездом можно по праздничным дням и по выходным с 01:00 до 03:00. Интервал движения составит 20 минут.

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