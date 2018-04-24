Петербургский метрополитен рассказал, почему на станциях по вечерам закрывают вторые выходы

Руководство петербургской подземки продолжает отвечать на популярные вопросы пассажиров. Во вторник, 24 апреля, авторы Telegram-канала «Метро. Повседневности» рассказали, почему во вечерам на станциях вроде «Московской» или «Технологического института» закрывают вторые выходы.

Представители метрополитена отметили, что, как и предполагают горожане, ограничения связаны с уменьшением числа пассажиров. Они подчеркнули, что количество людей, которые пользуются подземкой, зависит не только от времени суток, но и дня недели и различных мероприятий.

«После вечерних часов пик по будням большинство петербуржцев занимается уже домашними делами, и если возникает потребность куда-то отправиться, то преимущественно в пределах микрорайона», – рассказали в пресс-службе метро.

В метрополитене уточнили, что по вечерам на станциях открыто количество дверей, которое соответствует нормам и правилам эксплуатации.

Руководство подземки прежде объясняло, почему в вестибюлях станций нет урн и туалетов и почему поручни эскалатора движутся быстрее ступенек.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.