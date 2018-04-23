Картина дня: первый поезд до «Беговой», отставка Саргсяна и ДТП на Народного Ополчения

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стал успешный проход первого поезда до станции метро «Беговая». Первыми об этом событии среди городских СМИ написали «Невские новости» (15:20), «Regnum» (15:20) и «78.ru» (15:20). Федеральные СМИ не уделили достаточного внимания данному событию.

По новому участку Невско-Василеостровской линии прошел первый поезд. Состав стартовал от станции «Приморская» и, пройдя через «Новокрестовскую», прибыл к станции «Беговая». Испытания прошли в штатном режиме.

Запуску первого поезда предшествовали предварительные испытания. В ночь с 22 на 23 апреля на всем протяжении участка пути от станции «Приморская» до станции «Беговая» были проведены замеры габаритов приближения оборудования по обоим путям, для чего по тоннелям пропустили габаритный поезд.

С текущего момента между станциями «Приморская» и «Беговая» будут ежедневно курсировать поезда, совершая так называемую обкатку нового участка.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стала отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Об этом оперативнее всех написали «Водитель Петербурга» (15:40), «АБН» (15:40) и «Stroypuls.ru» (15:45). Федеральные СМИ освещали «Бархатную революцию» не менее активно, о ситуации в Ереване написали практически все росийские СМИ.

акций протеста Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Глава кабинета министров принял соответствующее решение после многодневныхв Ереване и других городах.

«Никол Пашинян (лидер оппозиции, прим. ред.) был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – сказал Саргсян.

Третьей темой дня по «Монитору» стало тройное ДТП на проспекте Народного Ополчения. Об этом оперативнее всех написали «Водитель Петербурга» (14:35), « Вести в Петербурге» (15:10) и «MR7» (15:55). Федеральные СМИ не затронули данную тему.

В понедельник, 23 апреля, около 13:10 у дома 2 по проспекту Народного Ополчения столкнулись три иномарки, две из которых принадлежали таксомоторным службам. По предварительным данным, 30-летний таксист за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где врезался в другое такси – Volkswagen Caddy.

Последний, в свою очередь, столкнулся с Suzuki Vitara под управлением 59-летней женщины. В результате происшествия пострадали водители такси и пассажир. Все они были госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».