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Картина дня: первый поезд до «Беговой», отставка Саргсяна и ДТП на Народного Ополчения

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© Фото: vk.com/club31938

Темы дня

Удачно ли прошел поезд по продолжению Невско-Василеостровской линии, как премьер-министр Армении подал в отставку и сколько человек пострадали в аварии с такси.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стал успешный проход первого поезда до станции метро «Беговая». Первыми об этом событии среди городских СМИ написали «Невские новости» (15:20), «Regnum» (15:20) и «78.ru» (15:20). Федеральные СМИ не уделили достаточного внимания данному событию.

По новому участку Невско-Василеостровской линии прошел первый поезд. Состав стартовал от станции «Приморская» и, пройдя через «Новокрестовскую», прибыл к станции «Беговая». Испытания прошли в штатном режиме.

Запуску первого поезда предшествовали предварительные испытания. В ночь с 22 на 23 апреля на всем протяжении участка пути от станции «Приморская» до станции «Беговая» были проведены замеры габаритов приближения оборудования по обоим путям, для чего по тоннелям пропустили габаритный поезд.

С текущего момента между станциями «Приморская» и «Беговая» будут ежедневно курсировать поезда, совершая так называемую обкатку нового участка.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стала отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Об этом оперативнее всех написали «Водитель Петербурга» (15:40), «АБН» (15:40) и «Stroypuls.ru» (15:45). Федеральные СМИ освещали «Бархатную революцию» не менее активно, о ситуации в Ереване написали практически все росийские СМИ.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Глава кабинета министров принял соответствующее решение после многодневных акций протеста в Ереване и других городах.

«Никол Пашинян (лидер оппозиции, прим. ред.) был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», – сказал Саргсян.

Третьей темой дня по «Монитору» стало тройное ДТП на проспекте Народного Ополчения. Об этом оперативнее всех написали «Водитель Петербурга» (14:35), « Вести в Петербурге» (15:10) и «MR7» (15:55). Федеральные СМИ не затронули данную тему.

В понедельник, 23 апреля, около 13:10 у дома 2 по проспекту Народного Ополчения столкнулись три иномарки, две из которых принадлежали таксомоторным службам. По предварительным данным, 30-летний таксист за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где врезался в другое такси – Volkswagen Caddy.

Последний, в свою очередь, столкнулся с Suzuki Vitara под управлением 59-летней женщины. В результате происшествия пострадали водители такси и пассажир. Все они были госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».

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