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Картина дня: движение на Мойке, парковка на Синопской и грязные фасады

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© Фото: Instagram / @veraverakids

Темы дня

На каком участке набережной Мойки сделали одностороннее движение, как парковка на Синопской набережной стала городской и сколько фасадов в Петербурге отмыли за неделю.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало решение Смольного ввести одностороннее движение на участке набережной реки Мойки. Первыми об этом событии среди городских СМИ написали «Водитель Петербурга» (16:50), «78.ru» (17:55) и «АБН» (18:00). Федеральные СМИ не уделили этому событию внимания.

С 10 мая на набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы будет организовано постоянное одностороннее движение.

Правый поворот с Красного моста на набережную будет закрыт, для этого установят специальные дорожные знаки. В Смольном считают, что это решение позволит исключить заторы и увеличить пропускную способность.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стал перевод перехватывающей автостоянки у станции метро «Площадь Александра Невского» в статус городской. Об этом оперативнее всех написали «Водитель Петербурга» (17:35), «АБН» (18:22) и «Stroypuls.ru» (18:40). Федеральные СМИ освещать ситуацию не стали.

Перехватывающую автостоянку у станции метро «Площадь Александра Невского» переведут в городскую.

Автостоянка, рассчитанная на 121 автомобиль, расположена у дома 30 по Синопской набережной. С 1 мая за час парковки нужно будет заплатить 100 рублей, за сутки - 600 рублей, за месяц – 6 тыс. рублей.

Третьей темой дня по «Монитору» стала мойка фасадов в Петербурге. Об этом оперативнее всех написали «Невские новости» (15:15), « 78.ru» (15:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:35). Федеральные СМИ не затронули данную тему.

Коммунальщики Петербурга отмыли от грязи треть домов Северной столицы. До середины мая специалистам необходимо промыть 800 жилых домов, а на уровне первого этажа почистят почти 5 тыс. зданий. За полторы недели в порядок привели треть запланированных объектов.

В субботу, 21 апреля, начнут чистить нечетную сторону начала Невского проспекта. После работ на 21 фасаде, утвержденном в договоре, подрядчик промоет тротуар возле домов.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

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