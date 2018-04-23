До новой станции метро «Беговая» прошел первый поезд

В понедельник, 23 апреля, в 14:00, по новому участку Невско-Василеостровской линии прошел первый поезд, сообщили пресс-службе ОАО «Метрострой». Состав стартовал от станции «Приморская» и, пройдя через «Новокрестовскую», прибыл к станции «Беговая». Испытания прошли в штатном режиме.

Запуску первого поезда предшествовали предварительные испытания. В ночь с 22 на 23 апреля на всем протяжении участка пути от станции «Приморская» до станции «Беговая» были проведены замеры габаритов приближения оборудования по обоим путям, для чего по тоннелям пропустили габаритный поезд.

Затем рабочий штаб во главе с главным инженером ОАО «Метрострой» Алексеем Старковым и заместителем начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгением Козиным разрешил подачу напряжения на контактный рельс. С этого момента между станциями «Приморская» и «Беговая» будут ежедневно курсировать поезда, совершая так называемую обкатку нового участка.

Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году. Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

Во время проходки тоннелей под Финским заливом метростроителям мешали сложные геологические условия. Проходка осуществлялась в условиях сильно обводненных грунтов с большим количеством валунов до 1,5 м в диаметре. Камни приходилось вытаскивать вручную.

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Во время строительства «Новокрестовской» впервые был применен прогрессивный метод «топ-даун». Он подразумевает строительство станции сверху-вниз, а не снизу-вверх, как это делалается в абсолютном большинстве случаев.

Сама станция залегает на глубине 25 метров и имеет габариты, способные пропускать 30 тыс. пассажиров в час. На станции расположены более 500 служебных помещений, необходимых для строительства пересадочного узла на «Новокрестовскую-2».

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что пассажиры смогут воспользоваться станциями уже 29 апреля, во время матча «Зенит» – ЦСКА.

Однако пресс-секретарь чиновника Елена Михина сообщила, что к концу месяца на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая, в день игры между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск».



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