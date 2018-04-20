Запрет на ловлю рыбы в Петербурге вступит в силу 20 мая

С 20 мая в Петербурге вступит в силу запрет на ловлю рыбы в акватории Финского залива, сообщает АБН со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Вылавливать судака и леща нельзя будет вплоть до 30 июня.

Ловить все виды рыб запрещено в бухтах Выборгского залива от распаления (таяния) льда до 15 июня. Причина запрета – нерест рыб. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, в особых случаях могут применить уголовное наказание.

В прошлом году сотрудники пограничного управления выявили 500 нарушений в Северной столице и Ленобласти. Все нарушения были административными.

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Ранее сообщалось, что в Финском заливе и Ладожском озере ожидают рекордный наплыв корюшки. По прогнозам специалистов, в 2018 году в городе будет больше рыбы, чем обычно, вплоть до рекордных показателей.

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