Реконструкцию Лиговского путепровода за 3,56 млрд рублей проведет «Пилон»

Реконструкцию Лиговского путепровода от станции Лигово до Красного Села проведет ЗАО «Пилон».

Работы будут вестись до 30 октября 2021 года, предполагается расширить участок до шести полос.

«Пилон» стал единственным подрядчиком, который подал заявку на участие в конкурсе, объявленном 20 марта. Стоимость работ составит 3, 56 млрд рублей. В эти суммы входит разработка рабочей документации, годовые расходы на ремонт составят от 900 млн до 1,4 млрд рублей.

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В настоящий момент ЗАО «Пилон» ведет работы по строительству Серного моста с реконструкцией Песочной набережной, работы должны быть завершены до конца апреля. Переправа, которая соединит Василеостровский и Петроградский районы, будет неразводной. Стоимость строительства составляет 8,8 млрд рублей.

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