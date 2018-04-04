На мосту через остров Серный установили вантовую систему

В Петербурге завершился монтаж вантовой системы моста через остров Серный. Об окончании работ сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

На переправе установили 48 вант, их протяженность составляет более 3 км. Самый длинный из них достигает почти 100 м в длину, а короткий — около 32 м.

Рабочие уже демонтировали временные опоры моста на острове Серном, а конструкции в русле Малой Невы уберут до 20 апреля.

В начале марта вице-губернатор Игорь Албин заявил, что завершение строительства моста выходит на финальную стадию. Он подчеркнул, что низкая температура и снегопады помешали опередить график, поэтому переправу, которая получит имя архитектора Августина Бетанкура, откроют в срок — 30 апреля.

Мост через остров Серный возводят к чемпионату мира по футболу 2018 года, его строит компания «Пилон». Стоимость проекта составила 8,8 млрд рублей, а на реконструкцию прилегающей набережной Макарова потратили почти 10 млрд рублей.

Против работ выступали жители дома №5 по Ремесленной улице. Мост расположен в нескольких сантиметрах от здания, поэтому петербуржцы жалуются не только на постоянный шум, но и множественные трещины в помещениях.

В связи с обращениями горожан районная межведомственная комиссия и администрация Петроградского района оценит состояние здания и его жилых помещений. Власти города изначально пообещали расселить дом в мае 2018 года, позднее в Смольном перенесли процедуру на неопределенное время.

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