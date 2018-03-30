По делу о пожаре в Кемерово задержали начальника строительной инспеции Кузбасса

Следователи задержали начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает официальный сайт СК России. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Предполается, что она позволила «самовольно» возвести торговый центр на месте кондитерской фабрики.

Ранее следователи задержали генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову и провели обыски в ее квартире. Именно ее предприятию принадлежало здание торгового центра. По словам сотрудников СК, женщину неоднократно предупреждали о проблемах в системе пожарной безопасности, однако она не спешила устранять выявленные недостатки.

Сегодня Комковой и Богдановой предъявят обвинение, следствие выступит с ходатайством об их аресте. В результате страшного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились 76 граждан, 14 из них находятся в больнице, среди них двое детей.

Ранее по факту трагедии СК России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Помимо Богдановой и Комковой, по делу о пожаре задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре. Владельца ТРК Надежду Судденок арестовали на два месяца.

Главными спонсорами и соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов и экс-предприниматель Игорь Семенов. Первому принадлежат 78% капитала, у второго - 17% активов. Сейчас Штенгелов находится в Австралии и не спешит возвращаться в Россию, однако он пообещал финансово помочь семьям погибших и пострадавших.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Более 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.