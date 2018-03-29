Дуров связал сбой Telegram с отключением питания в европейских дата-центрах

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что проблемы с доступом к мессенджеру вызваны отключением электричества в европейских дата-центрах.

Он подчеркнул, что его команда делает все возможное, чтобы восстановить работу сервиса.

«Мы делаем все, чтобы решить проблему с нашей стороны, однако многое зависит от того, когда в дата-центре приведут в порядок оборудование», – сказал Дуров.

Крупный сбой в Telegram произошел после 11:00. С проблемами столкнулись пользователи из России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В США, Бразилии, Индии и Малайзии мессенджер работает нестабильно.

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Во всех случаях люди не могут подключиться к Telegram и отправлять сообщения. При попытке загрузить страницу в web-версии Telegram появляется уведомление об ошибке сервера («Internal server error occured. Please try again later»).

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что не выдаст Роскомнадзору ключи шифрования Telegram даже под угрозой блокировки. По словам российского программиста, его команда продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность.

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