В Telegram произошел крупный сбой

В четверг, 29 марта, после 11:00 в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В США, Бразилии, Индии и Малайзии сервис работает нестабильно.

«Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера», – говорится в сообщении команды Telegram в Twitter.

Люди испытывают проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений. При попытке загрузить страницу в web-версии Telegram появляется уведомление об ошибке сервера («Internal server error occured. Please try again later»).

Читайте также:

Конституционный суд: Общение россиян в мессенджерах не охраняется тайной переписки



Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что не выдаст Роскомнадзору ключи шифрования Telegram даже под угрозой блокировки. По словам российского программиста, его команда продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.