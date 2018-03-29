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В Telegram произошел крупный сбой

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Мессенджер не работает в Европе, Ближнем Востоке, России и странах СНГ.

В четверг, 29 марта, после 11:00 в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. В США, Бразилии, Индии и Малайзии сервис работает нестабильно.

«Наши пользователи в Европе, Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают в данный момент проблемы с подключением. Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу мессенджера», – говорится в сообщении команды Telegram в Twitter.

Люди испытывают проблемы с подключением к мессенджеру и отправкой сообщений. При попытке загрузить страницу в web-версии Telegram появляется уведомление об ошибке сервера («Internal server error occured. Please try again later»).

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Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что не выдаст Роскомнадзору ключи шифрования Telegram даже под угрозой блокировки. По словам российского программиста, его команда продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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