Востриков: Дверь кинозала «Зимней вишни» забаррикадировали, чтобы дождаться спасателей

Двери в зале кинотеатра в «Зимней вишне», где при пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом рассказал житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший жену, сестру и троих детей.

По его словам, на камерах видеонаблюдения видно, что изначально все двери в кинозалах были открыты. Однако в момент пожара некий мужчина запер дверь в зале, чтоб «заложить щели и дождаться спасателей». Впоследствии он сумел спастись.

«Люди выбегали, посетители остались только в зале, где шел мультфильм. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, непроглядный дым. Один из мужчин принял решение запереть двери, заложить щели и дождаться спасателей. Однако они так и не прибыли», – сказал Востриков.

Ранее, 27 марта, он выступил одним из организаторов инициативной группы на стихийном митинге у здания кемеровской администрации. Его же вице-губернатор Сергей Цивилев пытался упрекнуть в «пиаре на горе».

В результате страшного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились 76 граждан, 14 из них находятся в больнице, среди них двое детей.

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По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент по делу о пожаре на два месяца арестована владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.