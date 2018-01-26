Станцию метро «Балтийская» будут закрывать по утрам

С 30 января по 6 апреля с 08:10 до 09:20 вход на станцию «Балтийская» будет закрыт, с 17:00 до 19:00 ограничен, сообщили в пресс-службе петербургской подземки. На станции будет вестись капитальный ремонт эскалатора.

Для входа и выхода пассажиров вестибюль «Балтийской» будет полностью закрыт 10 февраля. В метрополитене просят петербуржцев и гостей города заранее планировать свой маршрут.

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