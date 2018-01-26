  • 26 Январь 2018
USD 26.01.2018 55.9288 +-0.4600
USD ММВБ 11:17 55.7933  
EUR 26.01.2018 69.4580 +0.0096
EUR ММВБ 11:17 69.5942  
Нефть($) 26.01.2018 70.40 +0.47
Нефть(p) 26.01.2018 3937.39 -5.88

Станцию метро «Балтийская» будут закрывать по утрам

Автор:


© Фото: Wikipedia / Florstein

Темы дня

На станции будут вестись капитальный ремонт эскалатора.

С 30 января по 6 апреля с 08:10 до 09:20 вход на станцию «Балтийская» будет закрыт, с 17:00 до 19:00 ограничен, сообщили в пресс-службе петербургской подземки. На станции будет вестись капитальный ремонт эскалатора.

Для входа и выхода пассажиров вестибюль «Балтийской» будет полностью закрыт 10 февраля. В метрополитене просят петербуржцев и гостей города заранее планировать свой маршрут.

Читайте также:

Диггеры рассказали о степени готовности станции метро «Проспект Славы»

Ранее стало известно, что три новые станции Фрунзенского радиуса сдадут в эксплуатацию в мае этого года. Для пассажиров «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» откроют свои двери до конца года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Петербуржцев приглашают на выставку картин Бориса Гребенщикова

    Серию «Азбука лунного света» можно будет посмотреть в Эрарте с 26 января по 19 февраля.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.01.18
    Торговые центры стали одним из самых популярных мест досуга для жителей России
    24.01.18
    Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать
    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram