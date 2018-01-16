Новые станции Фрунзенского радиуса откроют до конца года

Все строительные работы на трех станции Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» завершат в мае 2018 года, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Изначально новый участок «фиолетовой» ветки будет функционировать как технический, по нему поезда будут следовать в депо «Южное». Для пассажиров станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планируют открыть до конца года, точная дата станет известна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский радиус готов на 90%. На станции метро «Дунайская» велись облицовочные работы, а на «Проспекте Славы» устанавливали траволаторы и эскалаторы. Предполагается, что суточный объем перевозок на первых этапах запуска станций составит 997 тыс. пассажиров.