Новые станции «фиолетовой» ветки метро Петербурга готовы на 90%

Фрунзенский радиус петербургского метрополитена готов на 90%, передает АБН слова главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина.

Сейчас ведутся облицовочные работы на станции «Проспект Славы», устанавливаются траволаторы и эскалаторы. Кроме того, ведутся работы на будущей станции «Дунайская».

Готовность новых станций «зеленой» ветки — 63%. Работы на «оранжевой» ветке завершены на 13,5%, на будущей «коричневой» лишь на 4%.

Фрунзенский радиус — это южная часть «фиолетовой» ветки метро Петербурга. Она включает в себя станции «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Срок их сдачи сейчас назначен на I квартал 2018 года.