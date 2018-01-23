Диггеры рассказали о степени готовности станции метро «Проспект Славы»

На строящейся станции метро «Проспект Славы», которую должны открыть для пассажиров до конца 2018 года, побывали диггеры. По словам молодых людей, работы под землей практически завершены. Видео опубликовано на YouTube.

Полностью готовы пути и рельсы, заканчивается установка наклонного хода эскалатора, отделочные и общестроительные работы подходят к завершению.

В момент съемки диггеры попались на глаза сотруднику метрополитена, который погнался за ребятами. «Исследователям подземки» пришлось быстро ретироваться, преодолев высокий строительный забор.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что в мае для пассажиров откроют станции «Новокрестовская» и «Беговая», которые должны быть готовы к началу Чемпионата мира по футболу. Строящиеся станции Фрунзенского радиуса, куда входит «Проспект Славы», введут в эксплуатацию до конца мая этого года.