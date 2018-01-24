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Названы причины падения столба на Тучковом мосте

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© Фото: Instagram / @ivankelasev

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Опора не справилась с дополнительной нагрузкой на контактную сеть.

Причиной падения опоры Тучкова моста стало превышение нагрузки на контактную сеть, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Разрыв шва произошел из-за ошибочных действий монтажников подрядной организации, которые в период разводки/наводки моста делали монтаж растяжек для дорожных знаков, создав дополнительную нагрузку на контактную сеть, с которой опора не справилась.

Версия о некачественном металле столба подтверждений не нашла. Специалисты ЗАО «Пилон» взяли пробы металла для проведения химического анализа., однако результаты экспертизы подтвердили соответствие марки стали проектной документации.

Инцидент на Тучковом мосту случился в ночь на 19 января во время разводки моста. Упавшая опора надломилась по сварному шву. При падении она повредила парапет и гранитное ограждение переправы.

Движение троллейбусов и трамваев по мосту было прекращено до утра 21 января. Специалисты ЗАО «Пилон» установили упавший столб на прежнее место и восстановили контактную сеть. Также рабочие усилил все опоры контактной сети дополнительными ребрами жесткости.

Это первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения 18 ноября 2017 года. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.

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