По Тучкову мосту возобновили движение трамваев и троллейбусов

Утром 22 января по Тучкову мосту возобновили движение троллейбусов и трамваев. Специалисты восстановили упавшую опору контактной сети, обеспечивающую движение электротранспорта. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Столб упал в ночь на 19 января при разводке переправы, он надломился по сварному шву. При падении он повредил парапет и гранитное ограждение переправы.

В пятницу и выходные дни работы по восстановлению опоры вела подрядная организация ЗАО «Пилон», отвечавшая за реконструкцию моста. Ранее в организации заявили, что происшествие случилось из-за некачественного металла столба.

В течение трех дней троллейбусы №1 и 9, а также трамваи №6, 6А и 40 были вынуждены ездить в объезд переправы. Однако уже сегодня электротранспорт пошел по привычным маршрутам.

Эта первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.