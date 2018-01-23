Законопроект о креативных пространствах поддержала комиссия ЗакСа по промышленности

В Петербурге может вступить в силу закон по инвестициям и креативным пространствам, сообщает АБН. Соответствующую инициативу губернатора города Георгия Полтавченко поддержала комиссия ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству.

Если закон будет принят, то Петербург станет первым городом России, который сможет перенять европейский опыт и создать условия для развития малого и среднего предпринимательства, считает председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

По ее словам, под создание креативных пространств город выделит около 20 тыс. кв. метров неиспользуемой территории. Участки будут сдаваться в аренду на льготных условиях. Таким образом Смольный хочет отремонтировать здания за счет арендаторов, оставив помещения в своем пользовании.

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С критикой законопроекта выступила депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева, которая подчеркнула, что многие депутаты не понимают, что такое «креативные пространства» даже на интуитивном уровне. По ее мнению, законопроект нуждается в доработках, так как совсем непонятно, что должно располагаться на данных территориях.

В настоящий момент в Петербурге существует несколько креативных пространств. Например, пространства «Ткачи» и ArtPlay, лофт-проект «Этажи». Ранее организатор фестиваля экскурсий «Открытая карта» Ольга Полякова создала интерактивную карту творческих кластеров, арт-центров и площадок. Более 30 объектов на карте снабжены описаниями, ссылками и фотографиями.