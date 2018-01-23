Смольный: «Красный треугольник» мог бы стать отличным креативным пространством

Территория бывшего завода «Красный треугольник» могла бы отлично подойти для создания большого креативного пространства, сообщает АБН со ссылкой на председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

«Мы бы очень хотели использовать «Красный треугольник». Конфигурация этого объекта предполагает создание на его территории различных возможностей для творческих направлений. В Европе креативные пространства располагается как раз на подобных территориях», – сказала Бабюк.

На данный момент комитет рассматривает несколько объектов завода, которые можно выставить на аукцион. В Смольном подчеркивают, что понимают предполагаемые затраты на освоение территорий «Красного треугольника». Однако до «окультуривания» промышленной зоны еще далеко. Это станет возможным только после того, как ЗакС примет соответствующий законопроект.

Ранее план реновации «Красного треугольника» представил известный петербургский архитектор Евгений Герасимов. Он предложил превратить промзону в жилой квартал с кинотеатром и ботаническим садом. В центре завода, согласно плану, должен появиться большой парк, который позволит «задышать» набережной Обводного канала.

До Герасимова заинтересованность в помещениях экс-завода выражали медицинский холдинг «Биокад» и художник Михаил Шемякин. Рассматривались возможности создать на базе промышленной зоны спортивный кластер.

Завод «Красный треугольник», изготовлявший резиновые изделия для всего СССР, обанкротился в 2002 году. С тех пор на территории разорившегося предприятия обособленно работают различные мастерские, офисы и даже цементный завод. В августе 2017 года оператором депрессивной промышленной зоны стал Фонд имущества.