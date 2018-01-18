В Петербурге создали карту креативных пространств

Организатор фестиваля экскурсий «Открытая карта» и «Дня яблок» Ольга Полякова создала интерактивную карту креативных пространств Петербурга. На карте отмечены порядка 30 творческих кластеров, арт-центров и площадок, расположенных как в центре, так и на окраине города. Все объекты снабжены описаниями, фотографиями и ссылками.

«Предупреждаю: здесь и DIY-клубы в бывших заводах, и кофейни в особняках, и ряды дизайнерских лавок и студий, среди которых могут обнаружиться вейперы или продавцы herschel (компания, занимающаяся изготовлением сумок, чемоданов и рюкзаков, прим.ред.). Только Новой Голландии не будет, а так никакой концепции», – отмечает Полякова.