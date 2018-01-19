Транспортная развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений

Строительство транспортной развязки на «Экспофорум» не затронет воинские захоронения, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Конкурс на разработку рабочей документации по строительству очередного этапа дороги в районе реки Пулковки будет объявлен в феврале.

К работам планируют привлечь уполномоченные организации, чтобы точно установить границы воинского захоронения. При необходимости КРТИ определит новую трассу в обход участка «братской могилы». Полностью развязку обещают достроить в 2019 году.

Проблемы со строительством начались в сентябре 2017 года, когда в ходе проведения подготовительных работ в земле, расположенной недалеко от «Экспофорума», были найдены человеческие останки. Все работы на месте были немедленно остановлены, а конкурс на определение подрядчика отменен.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский утверждает, что о воинских захоронениях на пути прохождения трасы было известно очень давно. О «братской могиле» знали и в правительстве города, однако соответствующие документы затерялись в переписке чиновников.

Также парламентарий просил провести исследование воинского захоронения, однако они так и не были произведены, пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в Смольном. По данным ОБД «Мемориал», на месте строительства развязки похоронены около тысячи солдат, погибших с 1941 по 1944 годы.