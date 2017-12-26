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Развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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До конца года военнослужащие ЗВО проведут поисковые работы на местах строительства.

Строящаяся к ЧМ-2018 развязка на «Экспофорум» будет изменена, если на участке найдут воинские захоронения, сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин в ответ на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

По словам главы КРТИ, поисковый отряд будет сформирован из военнослужащих Западного военного округа после согласования командующим ЗВО Андреем Картаполовым. Поисковые работы должны завершиться до конца декабря 2017 года. В свою очередь Вишневский подчеркнул, что о воинских захоронениях на пути прохождения трассы были известно очень давно. По словам депутата, строительства на костях быть не может и не должно.

О воинском захоронении у «Экспофорума» Смольный и Минобороны знали пять лет, однако соответствующие документы затерялись в переписке чиновников. По данным ОБД «Мемориал», на месте строительства развязки находится братская могила, где похоронено около тысячи солдат, погибших с 1941 по 1944 год.

На данный момент строительство дороги к «Экспофоруму» приостановлено. Сроки возведения развязки перенесены с мая 2018 года на 2019 год.

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