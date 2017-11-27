Строительство развязки в Шушарах перенесено на год позже из-за найденных воинских захоронений. Сроки строительства дороги к "Экспофоруму" перенесены с мая 2018 года на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора, председателя комитета имущественных отношений Михаила Мокрецова.

"Нам оргкомитет по подготовке к ПМЭФ перенес сроки ввода объекта: стоял май 2018 года, теперь готовность к следующему 2019 году. Транспортную доступность к месту проведения форума выполним в старой логистике", - сказал Мокрецов, добавив, что финансирование строительства может быть скорректировано в бюджете 2019 года с учетом нового проекта развязки.

Ранее, 10 ноября, строительство развязки было приостановлено. Сейчас Минобороны проводит на участке поисковые работы, а Следственный комитет завершает экспертизу найденных останков.

По данным ОБД "Мемориал", на месте строительства развязки находится братская могила, где похоронено около тысячи солдат, погибших с 1941 по 1944 год. Мокрецова заявил, результаты экспертизы еще не получены, если есть воинские захоронения, "то точно совершенно подтвердят нам военные архивы, дальше будет работа по установлению границ и решение по трассе, чтобы обойти и не затронуть границы захоронения".