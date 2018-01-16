Дети старше 10 лет смогут путешествовать в поездах дальнего следования без родителей

Дети старше десяти лет смогут путешествовать по России в поездах дальнего следования без родителей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петра Иванова.

По его словам, родственники смогут отправить несовершеннолетнего в путь под присмотром проводника. По прибытии на станцию проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 года.

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Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования только организованными группами. Пускать в поезд одного несовершеннолетнего без сопровождения строго запрещено. С перелетами ситуация выглядит проще. Можно заказать услугу сопровождения ребенка в самолете. Как правило, такое сопровождение обязательно для путешественника в возрасте от 5 до 12 лет, рейс должен быть без пересадок.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2018 года между Петербургом и Нижним Новгородом запустят «Сапсаны». На маршруте будет организована промежуточная остановка на Курском вокзале в Москве. Время в пути составит чуть более восьми часов.

