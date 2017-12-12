"Сапсаны" между Петербургом и Нижним Новгородом запустят с 1 марта 2018 года. На маршруте будет организована промежуточная остановка на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

"Для обеспечения повышенного спроса на поездки между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом ОАО "РЖД" возобновляет курсирование высокоскоростного поезда "Сапсан" с 1 марта 2018 года", - говорится на сайте.

"Сапсан" будет курсировать ежедневно по следующему расписанию:

- поезд № 771 Петербург – Нижний Новгород отправлением из Петербурга в 17:00, прибытием в Нижний Новгород в 00:59. В Москве посадка будет осуществляться в 20:54-21:08. Время в пути - 7 часов 59 минут;

- поезд № 757 Нижний Новгород – Петербург отправлением из Нижнего Новгорода в 05:09, прибытием в Петербург в 13:20. Остановка в Москве с 09:03 по 09:18. Время в пути - 8 часов 11 минут.

Продажа билетов на эти поезда "Сапсан" уже открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда. Подробную информацию о графике движения поездов "Сапсан" и о стоимости билетов можно получить на сайте РЖД и по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-00.