Последнего пострадавшего при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы

Из Александровской больницы выписали последнего пострадавшего при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Изначально состояние мужчины оценивалось как удовлетворительное.

«По состоянию на 16 января (12:00) выписан последний пострадавший при взрыве в магазине «Перекресток» из Александровской больницы, с последующим наблюдением в поликлинике по месту жительства», – написала в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Взрыв в супермаркете случился 27 декабря. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность эксперты оценили в 200 г. в тротиловом эквиваленте. В результате происшествия пострадали 18 человек.

Организатором теракта следствие считает петербуржца Дмитрия Лукьяненко, состоящего на учете в психдиспансере. Подозреваемый объяснил свои действия ненавистью к организаторам и адептам школы самосовершенствования «Дэир», чьи психологические тренинги он посещал ранее.