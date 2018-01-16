Republic: В Чечне пытали людей во время антинаркотической кампании

В Чечне пытали людей во время антинаркотической кампании 2017 года. Расследование об этом опубликовало издание Republic.

С августа по декабрь прошлого года правоохранители заставляли задержанных признаваться в употреблении запрещенных веществ с помощью тока. Затем полицейские требовали от потерпевших записывать видеообращения, где они должны были рассказывать о своем пристрастии к наркотикам.

В доказательство издание приводит несколько эпизодов. Жителя республики Магомеда-Али Межидова вместе с его братом задержали в августе 2017 года. По словам мужчины, ему угрожали статьей за терроризм, если он не признает себя наркоманом.

В итоге потерпевшего обвинили в продаже 16 граммов марихуаны 20 августа, а его родственника – в хранении. По данным Republic, в этот день Межидов с братом уже находились в ИВС, однако свидетелей, которые могли это подтвердить, запугали.

Другой случай произошел в селе Кенхи, где в полицию за употребление алкоголя доставили нескольких человек. Один из них рассказал изданию, что правоохранители заставляли их дать признательные показания об употреблении наркотиков на камеру. Выпустили их только после звонка журналистов в ОМВД.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании оперативного штаба по борьбе с наркоманией в августе 2017 года. С тех пор регион рассказал о 507 подобных преступлениях, по 304 эпизодам возбудили уголовные дела.

Ранее, в апреле прошлого года, «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях и убийствах мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне человек, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

В середине лета издание опубликовало 27 имен, которых якобы убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. Руководство республики назвало опубликованную информацию ложью и фантазией. В Кремле же сообщили, что часто СМИ «выдирают из контекста» слова Кадырова.