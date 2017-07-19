В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что у Госдепа вызвали «большое беспокойство» комментарии главы Чечни Рамзана Кадырова о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации, сообащется на сайте ведомства.

"Комментарии главы Чечни вызывают большое беспокойство и также расстраивают нас", — сказала Ноерт. Она добавила, что в Госдепе тщательно обсудили вопрос об обращении с членами ЛГБТ в Чечне.



"Мы призвали Россию провести расследование по этому вопросу. У нас было обсуждение этой темы на высоком уровне", — сказала Нойерт.

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Расследование "Новой газеты" о геях в Чечне: взгляд из Петербурга

Ранее ​15 июля президент Чечни дал интервью американскому телеканалу HBO, в котором на вопрос журналиста о преследовании геев в Чечне вновь заявил, что «таких людей в Чечне нет».«А если есть, забирайте их туда к себе в Канаду — кровь им очистить. Нам такие и не нужны», — заявил Кадыров. Он также добавил, что вся информация о гомосексуалах в Чечне является "ерундой".



В Кремле, в свою очередь сообщили, что часто СМИ "выдирают из контекста" слова Кадырова.

Ранее, 9 июля, "Новая газета" опубликовала 27 имен людей, которых якобы убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. Источник "Дождя" рассказал, что задержанных подозревали в нападении на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне информацию "Новой газеты" назвали ложью и фантазией. Москалькова также рассказала, что президент России Владимир Путин получил информацию о массовых убийствах.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование "Убийство чести" о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.