Картина дня: ДТП с автобусом в Москве, противостояние ЦИК и Навального, иск Резника по «Чижику»

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало ДТП с автобусом в Москве. Первыми о страшной аварии в Северной столице написали «Фонтанка» (15:40), Пятый канал (15:40) и «Водитель Петербурга» (16:00).

На данный момент в МВД сообщают о четырех погибших и девяти раненых. Инцидент случился в третьем часу дня у метро «Славянский бульвар». Автобус, следовавший по маршруту SK, внезапно изменил траекторию движения и влетел в пешеходный переход. По данному факту были возбуждены уголовные дела. Сам водитель, допустивший смертельное ДТП, рассказал, что в автобусе была критическая неисправность.

Второй заметной темой дня, по версии «Монитора», стал отказ ЦИК регистрировать оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. О подробностях политического скандала первыми написали «Деловой Петербург» (16:40), «Невские новости» (16:55) и «Мой район» (17:00).

Недопуск политика до президентской гонки в ЦИК объяснили наличием судимостей у оппозиционера. Сам Навальный оказался не согласен с такой трактовкой, напомнив главе ведомства о том, что Европейский суд по правам человека назвал приговор по делу о «Кировлесе» незаконным. В свою очередь члены Центризбиркома заявили, что решение ЕСПЧ не отменяет решение российского суда.

Третьей важной темой по «Монитору» стал отказ суда принять «трамвайный иск» депутат ЗакСа Максима Резника в отношении вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова. Об этом первыми написали «Регнум» (11:10), «Деловой Петербург» (11:45) и «Фонтанка.ру» (12:00).

Иск был не принят к рассмотрению из-за нарушений норм Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ. Заявителю, который требует обнародовать концессионный договор по созданию частной трамвайной сети под брендом «Чижик» в Петербурге, дали время на устранение нарушений.