ЦИК отказал Навальному и Полонскому в регистрации на выборы

Центризбирком России отказал в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому в качестве кандидатов в президенты страны. Оба мужчины не допущены к выборам из-за судимостей.

После окончательного решения ЦИК Навальный вступил в спор с главой ведомства Эллой Памфиловой, напомнив, что Европейский суд по правам человека назвал его приговор незаконным. В свою очередь члены ЦИК подчеркнули, что решение ЕСПЧ не отменяет решение российского суда, который считает, что оппозиционер мошенничал в деле с «Кировлесом».

Ранее, 23 декабря, Навальный подал документы в ЦИК. В этот же день по стране прошли 20 встреч с избирателями. Политик заявил, что он организует бойкот избирателей по стране и будет считать выборы состоявшимися, если его не допустят до президентской гонки. По этому случаю он заранее подготовил видеоролик, в котором рассказал, что у него есть «конкретный, четкий план».

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал», – сказал оппозиционер, добавив, что его штабы по всей стране теперь превратятся в «штабы избирательной забастовки», в которых избирателей будут убеждать не участвовать в выборах. По словам Навального он собирается контролировать выборы «не с точки зрения количества голосов у кандидатов, а с точки зрения явки избирателей», так как основной задачей Кремля является именно фальсификация явки.

Навальный объявил о своем намерении выдвинуться на пост президента России еще в декабре 2016 года. Спустя год он опубликовал подробную предвыборную программу. В ней политик заявил, что в случае своего избрания постепенно поднимет минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей, введет прогрессивный налог на роскошь, создаст независимую структуру по борьбе с коррупцией, будет бороться с государственными монополиями и вернет независимую судебную систему.

Что же касается Полонского, то о своих президентских амбициях предприниматель объявил в ноябре 2017 года – после того, как был освобожден из колонии по амнистии. Полонский заявлял, что рассчитывает занять второе место. Отдельно он нацелен уже и на выборы 2024 года, которые, по его словам, пройдут в «совершенно иной информационной среде, другом состоянии экономики и мира». Полонский был осужден на пять лет за мошенничество при строительстве двух жилых комплексов – «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Общая сумма хищений, по версии следствия, превышает 2,6 млрд рублей.