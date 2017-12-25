Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Москве

В МВД подтвердили смерть четырех человек в результате ДТП с автобусом, который врезался в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Еще девять москвичей получили ранения и были госпитализированы.

Инцидент случился в третьем часу дня, когда автобус, следовавший по маршруту SK (818Э), подъехал остановке в районе дома № 3 по Славянскому бульвару. По словам правоохранителей, водитель, начав движение, внезапно изменил траекторию и допустил съезд транспортного средства в пешеходный переход.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Согласно первой версии, авария могла случиться из-за того, что водитель не справился с управлением. Cогласно второй, в автобусе случилась критическая неисправность.

На данный момент виновник ДТП задержан, с ним работают сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По словам 58-летнего водителя, имеющего 30-летний стаж работы, он делал все возможное, чтобы остановиться. По словам мужчины, в автобусе стояла коробка-автомат, из-за которой он не смог предотвратить смертельную аварию.

Полный список погибших и пострадавших в ДТП приводит Telegram-канал Mash:

1. Бабич Людмила Викторовна, 54 года

2. Неизвестная 45 лет, погибла

3. Лысенко Инна Викторовна 46 года

4. Титова Наталья Николаевна, 34 года

5. Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет

6. Дронова Алена Александровна, 27 лет

7. Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет

8. Удалова Людмила Николаевна, 57 лет

9. Карпов Артем Михайлович, 27 лет, погиб

10. Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет, погибла

11. Калнишкан Юрий Алексеевич, 41 год

12. Неизвестный, 58 лет

13. Неизвестная 17 лет, погибла

14. Дороган Мори Витальевич, 45 лет

15. Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет