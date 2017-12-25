  • 26 Декабрь 2017
USD 26.12.2017 58.1989 -0.1163
USD ММВБ 00:05 57.9639  
EUR 26.12.2017 69.0937 -0.0331
EUR ММВБ 00:05 68.8162  
Нефть($) 25.12.2017 65.11 +0.15
Нефть(p) 25.12.2017 3789.33 +1.17

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Москве

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
    следующая

    Темы дня

    По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

    В МВД подтвердили смерть четырех человек в результате ДТП с автобусом, который врезался в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Еще девять москвичей получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент случился в третьем часу дня, когда автобус, следовавший по маршруту SK (818Э), подъехал остановке в районе дома № 3 по Славянскому бульвару. По словам правоохранителей, водитель, начав движение, внезапно изменил траекторию и допустил съезд транспортного средства в пешеходный переход.

    В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Согласно первой версии, авария могла случиться из-за того, что водитель не справился с управлением. Cогласно второй, в автобусе случилась критическая неисправность.

    На данный момент виновник ДТП задержан, с ним работают сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    По словам 58-летнего водителя, имеющего 30-летний стаж работы, он делал все возможное, чтобы остановиться. По словам мужчины, в автобусе стояла коробка-автомат, из-за которой он не смог предотвратить смертельную аварию.

    Полный список погибших и пострадавших в ДТП приводит Telegram-канал Mash:

    1. Бабич Людмила Викторовна, 54 года
    2. Неизвестная 45 лет, погибла
    3. Лысенко Инна Викторовна 46 года
    4. Титова Наталья Николаевна, 34 года
    5. Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет
    6. Дронова Алена Александровна, 27 лет
    7. Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет
    8. Удалова Людмила Николаевна, 57 лет
    9. Карпов Артем Михайлович, 27 лет, погиб
    10. Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет, погибла
    11. Калнишкан Юрий Алексеевич, 41 год
    12. Неизвестный, 58 лет
    13. Неизвестная 17 лет, погибла
    14. Дороган Мори Витальевич, 45 лет
    15. Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет

     

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

      Лучшее в Петербурге

      И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

      Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

      читать далее →

      Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

      Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

      читать далее →

      Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

      Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

      Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

      Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Фотоистория: как создавался Дом Советов

      «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      25.12.17
      Используем инновационные отделочные материалы
      14.12.17
      В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
      14.12.17
      Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
      11.12.17
      Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
      07.12.17
      Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
      07.12.17
      Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
      07.12.17
      LED-экраны и их применение
      06.12.17
      Владимирские трешки: снять нельзя купить

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram